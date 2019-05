Artıq çəkisindən xilas olan qadın bu hala DÜŞDÜ - FOTOLAR

Artıq çəkisindən xilas olaraq qüsursuz bədənə qovuşan 21 yaşlı qız hekayəsini sosial mediadan paylaşaraq arıqlamaq istəyənlərə ümid verir.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, Kayla Kaldervud aldığı kilolarla başı dərddə olan biri olub. İstədiyi geyimi geyinə bilməyən qız kilolarından qurtulmağa qərar verib. O, 122 kiloqramdan 66 kiloqrama düşməyi bacarıb. Çəki atdığı üçün dərisi sallanmağa başlayan Kayla əməliyyat olunub. İradəsi və əzmi sayəsində gözəl fiziki quruluşa sahib olmağı bacaran Kayla bu uğurunu sosial mediadan izləyiciləri ilə bölüşüb.

Kayla Kaldervudun dəyişimi:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.