Sahildə göründü! Hər kəsin bomba olduğunu düşündüyü nəhəng cisim baxın nə çıxdı /FOTO

İngiltərənin London şəhərində Thames çayında sahildə görülən bir cismi bombaya bənzədən vətəndaşlar vəziyyəti dərhal polisə bildirib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, hadisə yerinə gələn bomba mütəxəssisləri qısa müddətdə bu cismin əslində nəhəng Milad ağacı bəzəyi olduğunu müəyyən ediblər. bir neçə gün əvvəl də Londonun Kingston-upon Thames bölgəsində İkinci Dünya Müharibəsindəki Alman bombardmanlarında atılmış, partlamayan bir bomba tapılmışdı.

http://metbuat-az.com/news/1198338/bunun-ne-oldugunu-bilende-sok-olacaqsiniz.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.