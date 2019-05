Oyunla bağlı metroda vəziyyət necə olub? - ŞƏRH

"Bakı Metropoliteni"nin stansiyaları futbol üzrə UEFA Avropa liqasının final qarşılaşması ilə əlaqədar mayın 29-da və 30-na keçən gecə səhərə qədər gücləndirilmiş iş rejimində işləyib.

Bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov Metbuat.az-a açıqlamasında deyib. O bildirib ki, futbolu izləyən tamaşaçıların metropolitendən istifadəsini təmin etmək məqsədilə, həmin gecə saat 04:00-a qədər sərnişinlərin metropolitenə daxil olması və müvafiq marşrutlar üzrə hərəkət etməsi təmin edilib.

Sərnişinlərin axını normal qaydada olub. Həmin gecə saat 04:00-a qədər sərnişinlər metroya daxil olub, onların daşınması 05:00-a qədər təmin edilib. Metroda heç bir problem olmayıb. Hər şey qaydasında olub.

