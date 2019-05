İranda qorxunc CİNAYƏT! Həyat yoldaşını öldürdüyünü etiraf etdi

İran mediyası çərşənbə axşamı günü Mitra Nəcəfinin Tehranın şimalında öldürüldüyünü bildirmişdi.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, İranın köhnə Prezident köməkçisi və Tehranın köhnə bələdiyyə başçısı Məhəmməd Əli Nəcəfinin 35 yaşlı ikinci həyat yoldaşı Mitra Nəcəfiyi evində silahla öldürdüyü ortaya çıxıb.

Nəcəfi 2018-ci ildə bələdiyyə başçısı olarkən qızlarla rəqs etməsi səbəbilə aldığı sərt tənqidlərdən sonra işindən ayrılmaq məcburiyyətində qalmışdı.

Nəcəfinin həyat yoldaşını öldürdükdən sonra silahı ilə birlikdə polisə təslim olduğunu və cinayəti etiraf etdiyini deyən Tehran Cinayət İstintaq Bürosunun rəhbəri Əli Rza Lütfi Nəcəfinin tez-tez həyat yoldaşı ilə problemlər yaşadığını bildirib.

General Lütfi aparılan istintaq çərçivəsində Nəcəfinin həyat yoldaşına 5 əl atəş açdığını deyib.

İranda çox evlilik qanuni olsa da, 67 yaşlı Nəcəfi 35 yaşlı həyat yoldaşı Mitra ilə evləndikdə sosial mediada böyük etirazlar və tənqid dolu mesajlar olmuşdu.

https://metbuat.az/news/1198338/bunun-ne-oldugunu-bilende-sok-olacaqsiniz.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.