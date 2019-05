Müğənni Tacir Şahmalıoğlu üçüncü dəfə ata olub.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, 54 yaşlı sənətçinin oğlan övladı dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, Şahmalıoğlunun 22 yaşlı oğlu və qızı da var

