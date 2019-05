Flora Kərimovanın yalanı ifşa oldu

Məşhur "Tıq-tıq xanım" mahnısının ilk ifaçısının kimliyi yenidən müzakirə mövzusuna çevrilib.



Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, mövzu barədə İTV-də yayımlanan "Sabahın xeyr, Azərbaycan" proqramında danışılıb.



Sözügedən çigzi filmin animatoru, quruluşçu rejissoru Məsud Pənah verilişdə məsələyə aydınlıq gətirib: "Üstündən 50 il keçməsinə baxmayaraq film ətrafında hay-küy davam edir. Flora Kərimovaya böyük hörmətim var. Gözəl və məxməri səsi var. Amma Flora xanımı tanımıram, onunla işləməmişəm. Mahnının ifaçısı Sevil Allahverdiyevadır".



Bu məqamda bildirək ki, Flora Kərimova 2011-ci ildə Space TV-yə verdiyi müsahibədə "Tıq-tıq xanım" adlı mahnının ilk ifaçısının özü olduğunu vurğulamışdı.



Xatırladaq ki, Sevil Allahveridyeva Vaqif Mustafazadənin məşhur "Sevil" qrupunun solisti olub.

