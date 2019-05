Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi "DAAL Venture Capital" ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə "DAAL Venture Capital" arasında anlaşma memorandumu imzalanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, imzalanma mərasimi mayın 30-da Bakıda keçirilən "Munnix Summit" çərçivəsində baş tutub.

Sənədi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Ramin Quluzadə və “DAAL Venture Capital" şirkətinin icraçı direktoru Abdurrahman Al-Qahdani imzalayıblar.

Memoranduma əsasən, tərəflərin birgə yaradacağı fond vasitəsilə Azərbaycandakı startaplara maliyyə vəsaiti ayrılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.