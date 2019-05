Xatirə İslam özünə 1 milyona BAĞ EVİ ALIB? - FOTO

"Bu gün hər yerindən duran deyir "sənətkaram". Heç yadımdan çıxmaz. 3 il bundan qabaq Xatirə haqqında bir şey çıxdı ki, Xatirə özünə bir milyona bağ alıb. Zəng vurdu, əsəbləşmişdi. Soruşdum "Neçə ildir oxuyursan?". Dedi 15 ildir". Dedim ayda 10 toyun var? Bir toydan min manat qırağa ata bilərsən?" Cavab verdi "Hə!". 10 ildə 1 milyon nədir, 2 milyona da bağ almaq olar. Amma 20 manata şou-proqrama gedən müğənni bu gün çıxıb sənəti olan haqda danışırsa, nə danışasan ondan? Sən bunu ala bilərsən".



Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı "Hər şey daxil"də aparıcı Tarxi Əliyev (Tolik) deyib. Vasif Məhərrəmli sənət yoldaşının bağının qiyməti ilə bağlı Tolikin sözünə düzəliş edib.



Əməkdar artist Xatirənin bağının real qiymətini efirdən deyib:



"Qiyməti düz demədilər. 990 min idi".



Xatirə Vasifin bu açıqlamasına təkzib verməyib.

