Normal əşyalardan otel hazırladılar! - İNANILMAZ

Oteldə qalarkən sadəcə rahatlıq, yeməklər və ya hovuzların sayından başqa onun dizaynı da diqqət çəkən meyarlardan biridir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, dünyanın müxtəlif böılgələrində yerləşən qeyri-adidizayna sahib olan otellər bütün dünyadan turistlərin diqqətini çəkir.

Finlandiyada yerləşən “Fin Lough Resort” tamamilə şəffaf bir balonlu qübbədə gecələmək imkanı təqdim edir. burada gündüz və gecələr meşənin gözəlliyinə heyran qala bilər, ulduzlu səmanı izləyə bilərsiniz.

Şəlalə evlər

Çilidə yerləşən Huilo Montana Magica Lodge təpəsindən tökülən su ilə birlikdə ecazkar yaşıl bir oteldir.

Buzdan hazırlanmış İglo otel

İsveçrədəki İglu-Dorf qarlı dağlara baxan qar və buz kərpiclərindən hazırlanmış bir qrup iqlo otelidir. İqlu-Dorfun çox ziyarətçisi olsa da, sadəcə qış mövsümündə açıq olur.

Dənizaltı lüks bir otel

Dubayda yerləşən Atlantis Palm oteli sualtı otaqları, mərcan qayalığı gölünə baxan yerdən tavana qədər uzanan pencərələri ilə böyük bir otel kompleksidir. Özünüzü akvariumda hiss edəcəyiniz, okeanın sirli dünyasına şahid ola biləcəyiniz otellərdən biridir.

Yük konteynırlarından hazırlanmış otel

Quadrum Hotel Gürcüstandakı Qafqaz dağları bölgəsində yerləşir. Bu otelin bütün hissəsi yük konteynırlarından hazırlanmışdır və uzunluğu 2 min 200 metrdir.

Taxta şərab barelindən hazırlanmış evlər

Portuqulyadaki tarixi “Wine House Hotel” şərab barelində gecələmə imkanı təqdim edir. Barellər olduqca böyükdür, buna görə də içəridəki otaqlar qonaqların tələb etdiyi bütün imkanlara malikdirlər.

Təyyarədən hazırlanmış otel

Kosta Rikadakı Costa Verde Resort bir tərəfində yağış meşələrini və digər tərəfində okeanı əhatə edən bir təyyarənin içində inşa edilmiş bir oteldir.

https://metbuat.az/news/1195202/olay-mocuze-emeliyyat-sayesinde-heyati-deyisdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.