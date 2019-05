30 may 2019-cu il tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Vladimir Qyorqiyev ilə görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.