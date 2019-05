Bu tərkibli enerji içkiləri dövriyyədən çıxarılır - DİQQƏT!

60 gün sonra tərkibində alkoqol olan enerji içkiləri dövriyyədən çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AQTA-nin sədr müşaviri Elxan Mikayılov Avropanın enerji içkiləri (Energy Drinks Europe) Assosiasiyasının prezidenti Andreas Kadinin fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib.

Belə ki, A.Kadi enerji içkilərinin yeniyetmələr, hamilə və süd verən qadınlar üçün müəyyən miqdarda istifadəsinin zərərsiz olduğunu bildirib.

Bundan başqa, o, enerji içkilərinin standart tərkibinin minimum altı maddədən ibarət olduğunu deyib və bu maddələrin alkoqol qarışığı olmadığı müddətcə insan sağlamlığına ziyan vurmayacağı fikrini müdafiə edib.

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müşaviri Elxan Mikayılov isə səsləndirilən bu fikirlərin əleyhinə olduğunu bildirib.

Onun sözlərinə görə, enerji içkilərinin tərkibində olan maddələrin qarışığı insan orqanizminin mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırır və bu, sağlamlıq üçün təhlükəlidir.

Tərkibində bu maddələrdən ən az ikisi olan məhsul enerji içkisi hesab olunmur və insan sağlamlığı üçün risk təşkil edir:

“Kofein, taurin, qlükoronolakton, inozitol, amin turşuları, quarana, B qrup vitaminlər, maça kökü, yerba mate, jenşen, dəniz yosunu, şizandra, eleuterokokk, ginkgo biloba kimi bitkilərin ekstratları varsa, bunlar enerji içkiləri hesab olumur. Avropa ölkələrindəki normalar əsasında tərkibində kofein və şəkərin miqdarı 150ml aşağı olmamaq şərtilə enerji içkisi hesab edilə bilər.

Enerji içkilərinin tərkibinə alkoqol qatıla bilməz. Bu, yolverilməzdir. Ümumiyyətlə, enerji içkiləri 18 yaşdan aşağı şəxslərə, hamilə və süd verən qadınlara, diabetdən əziyət çəkən şəxslərə, ürək fəaliyyətinin pozulduğu, böyrək çatışmazlığı, müxtəlif hipertonik xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə, yuxusuzluq və metobolizm problemi olan şəxslərə qətiyyən tövsiyə edilmir”.

AQTA rəsmisi onu da əlavə edib ki, təhlükəsizlik normalara görə, 100ml enerji içkisinin tərkibində olan komponentlərin maksimum miqdarı aşağıdakından artıq olmamalıdır:

“Kofein-32,

Taurin 200

İnozitol 20

Kreatin 1

qlükoronolakton 200

Vitamin B2 - 0,34

Vitamin B3 - 1,4

Vitamin B5 - 1

Vitamin B6 -0,04

Vitamin B12 - 0,0004”.

Qeyd edək ki, AQTA rəsmisi son olaraq onu da əlavə edib ki, sadalanan normalara riayət etməyən enerji istehsalçılarının məhsulları ölkə ərazisində dövriyyədən çıxarılacaq.

Ümumilikdə AQTA-nın enerji içkilərinin istehsalına tamamilə qadağa qoymaq kimi istəyinin olmadığı, lakin məhsulun tərkibinin insan sağlamlığına zərər vurmayacaq komponentlərlə hazırlanmasının tələblərini müdafiə etdiyi də vurğulanıb. (Oxu.az)

