ARB TV-nin "Səhər-Səhər" verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Yusif Mustafayev olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi efir vasitəsi ilə ona pul borclu olan şəxsə müraciət edib:

"Keçən il biri Azərbaycana gəldi. Adını çəkmirəm. Gəlib dedi ki, Yusif, mənə borca 1000 manat pul ver. Oğluma dedim, apar ona pulu ver. 4 günə qaytaracaqdı, 1 ildir yoxdur. Gətirib borcunu qaytarsın".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.