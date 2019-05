200 illik bulqur qazanına qiymət qoya bilmir /FOTOLAR

Türkiyənin Siirt bölgəsində 77 yaşlı mis ustası Nasri Bakırcı Osmanlı dövründən qalma 150-200 illik olduğu düşünülən bulqur qazanını gün üzünə çıxarıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, telefonlarının susmadığını bildirən Bakırcı antikvar həvəskarlarının bulqur qazanını almaq üçün qiymətləri yüksəltdiyini deyib.

Babasından qalma bulqur qazanını anbarda tapdığını deyən Nasri Bakırcı bu qazanın onun üçün böyük mənəvi dəyəri olduğunu deyib.

Siirt şəhər mərkəzində ata sənəti ilə məşğul olan Sezer Bakırcı atasının babasından qalma evin zirzəmisində tapdığı təxminən 200 illik olan bu qazanın çox dəyərli olduğunu və ona qiymət qoya bilmədiklərini bildirib.

