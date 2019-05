"Apple" sevərlərə ŞAD XƏBƏR - Gələn ildən...

"Apple" şirkəti yeni "iPhone SE 2" modelini hazırlamaq üçün hərəkətə keçib.



Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, "Apple"nin mini "iPhone SE" modeli mini ekran telefon axtaranlar üçün yaxşı seçim idi, ancaq şirkət 2018-ci ildə ani qərarla modeli dövriyyədən çıxarıb. Günümüzdə ağıllı telefonların ekranları böyük olsa da, yığcam ekran axtaranların da sayı az deyil. "Apple" bunu nəzərə alaraq, 2016-cı ildə dövriyəyyə çıxarılan "iPhone SE" nin yeni modelini hazırlamağı qərara alıb.

"iPhone 8"in özəlliklərini daşıyacaq modelin 2020-ci ildə satışa çıxarılması gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.