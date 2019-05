Salvadorda 6,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məlumatı ABŞ Geoloji Araşdırma Agentliyi yayıb. Məlumata görə, yeraltı təkanlar ölkənin La-Libertad şəhərindən 40 km cənubda qeydə alınıb.

Sunami təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edilməyib. İnsan tələfatı və dağıntılar qeydə alınmayıb.

