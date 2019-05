1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Bakı dəmir yolu xəstəxanasında aksiya keçiriləcək.

Gənc nəslin sağlam böyüməsi vacib şərtdir və respublikamızda keçirilən bu kimi tədbirlər səhiyyə işçiləri tərəfindən atılan humanist bir addım kimi dəyəriləndirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı dəmir yolu xəstəxanasında keçiriləcək aksiya uşaqlara əsl bayram hədiyyəsi olacaq.

Qeyd edək ki, xəstəxana dəfələrlə bu kimi tədbirlərə imza atıb. Bayram günü aksiyada pediatriya baxışı pulsuz olacaq. Müayinələrə isə 40 faiz endirim ediləcək.

