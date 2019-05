ARB TV-nin "Səhər-Səhər" verilişinin növbəti qonağı xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti ictimai nəqliyyatın sənət adamları üçün uyğun olmadığını deyib:

"Bizə böyük sənətkarları metroda, avtobusda görmək möcüzəli gəlirdi. Amma, əslində metro sənət adamı üçün deyil. Təsəvvür edin ki, tanınan adamsınız, sevənləriniz var. Hər gün studiyada, universitetdə və başqa yerlərdə çəkdiyiniz əziyyətlər üstəgəl avtobusda getmək. Siz metroda rahat gedə bilərsiniz?"

