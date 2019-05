Avropa Liqasının final oyunu ərəfəsində təbliğat məqsədilə xüsusi tədbirlər görüldü

UEFA-nın Avropa Liqasının Bakıda keçirilən final oyununun təbliğatı məqsədilə Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən "Times", "The Telegraph", "Press Association", "Daily Star", "The Mirror", "The Sun" kimi dünya üzrə ən çox oxunan mətbuat orqanlarından olan 11 nəfərlik media nümayəndələri üçün tur təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, media nümayəndələrinə Bakının turizm məkanları tanıdılıb, ölkəmiz haqqında ətraflı məlumat verilib.

Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən final oyunu ərəfəsində təbliğat məqsədilə atılan digər maraqlı addımlardan biri də "Snapçat" üçün Azərbaycanın turizm brendi və loqosuna uyğun olaraq final oyununa məxsus, London şəhərində aktiv olan xüsusi filterin hazırlanması olub.

Bundan əlavə, Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən Azərbaycana səyahət edən "Çelsi" klubunun fanatları ata və oğul üçün xüsusi qarşılanma təşkil edilib. Belə ki, dünyanın nüfuzlu "Reuters", "Yahoo News", "Daily Mail", "BBC", "ITN (Independent Television News)", "Radio1" kimi kütləvi informasiya vasitələri Londondan İstanbula, oradan Gürcüstan, daha sonra qatarla Azərbaycana oyunu izləmək üçün gələn "Çelsi" klubunun fanatları ata və oğul Kevin Cobb və Jake Ralphın Azərbaycana səyahəti haqqında geniş məqalələr hazırlayıblar.

Müsahibələrində onlar Azərbaycanda xoş qarşılandıqlarını və onlara göstərilən diqqətdən məmnun qaldıqlarını dilə gətiriblər.

Həmçinin Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında turistlər üçün yaradılan xüsusi informasiya mərkəzlərində məlumatlandırıcı broşurlar paylanılıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən mayın 29-da Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilmiş UEFA-nın Avropa Liqasının final oyunu ilə əlaqədar ölkəyə gəlmiş xarici qonaqların qabaqcadan məlumatlandırılması məqsədilə veb-sayt hazırlanmışdı. İnformativ xarakter daşıyan, https://bakufinal.azerbaijan.travel/ ünvanında yerləşən saytda azarkeşləri maraqlandıra biləcək suallara xüsusi bölmələr üzrə cavablar yerləşdirilib.

