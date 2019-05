Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbi qulluqçusu Qax rayonunda dəfn ediləcək.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 1983-cü il təvəllüdlü Aqil Akif oğlu Omarovun nəşi səhər saatlarında Qax rayonuna gətiriləcək və rayonun Lələpaşa kəndində torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, şəhid hərbi qulluqçu ailəli olub, 2 oğlu var.

Allah rəhmət eləsin!

