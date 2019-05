Təmizlikçi qadınlar yüksəkmərtəbəli binanın pəncərəsini təmizləyərkən həyatlarını təhlükəyə atıb.



Metbuat.az-a daxil olan məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 2 saylı Bakı baza tibb kollecinin təmizlik işçiləri heç bir təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədən 4-cü mərtəbənin çöl tərəfindən pəncərəsini silib.



Məsələ ilə bağlı kolleclə əlaqə saxlasaq da onlar məsələni təkzib edərək belə hal baş vermədiyini bildirdilər.

Görüntüləri təqdim edirik:

