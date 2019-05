Ramazanda nəfəs qoxusunun qarşısını almaq üçün mütləq bunları EDİN

Ağız qoxusu və ya nəfəsin pis olması hər yaşda bir çox insanın qarşılaşdığı bir problemdir. Sosial həyatdan, özəl həyata qədər bir çox şeyə təsiri olan pis nəfəsi yox etmənin təbii və asan yolları var.

Metbuat.az xəbər verir ki, edilən araşdırmalar hər 4 adamdan birinin bu problemdən əziyyət çəkdiyi görülmüşdür. Bəzən ağız qulluğuna əməl etdikdə belə bu problemlə qarşılaşmaq olur.

Təbii vasitələrdən ağız qoxusunu təzələməyə kömək edəcək dərman hazırlamaq mümkündür. Bunun üçün 1 yemək qaşığı soda, 1 yemək qaşığı bal, 1-2 yemək qaşığı darçın tozu, 1 stəkan isti su və 2 ədəd limon suyunu bir qaba töküb qarışdırın. Limon nəfəsi təravətləndirir, darçın və balın isə antibakteriyal və antimikrobiyal xüsusiyyətləri vardır. Karbonat təmizləyici xüsusiyyətə malikdir. Buna görə də ağız təmizliyi üçün hazırlanan bu qarışım mükəmməl bir kombinasiyadır.

Bundan başqa dişləri vaxtında fırçalamaq, diş fırçasını hər 3-4 ayda bir dəyişdirmək, bol- bol su içmək də ağzı təmizliyi üçün əhəmiyyətlidir. Şəkərsiz saqqız çeynəmək, keşniş, nanə yarpaqları, mixək kimi bitkilər də ağız qoxusun qarşısını alır.

