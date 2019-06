Dəhşət! Brazilyalı bu adam hər an partlaya bilər

48 yaşlı brazilyalı tikinti işçisi Valdir Segato illərlə bədənini böyütmək üçün əlindən gələni edib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, o, həkimlərin bütün xəbərdarlığına baxmayaraq 9 ildir mütəmadi şəkildə ölüm təhlükəsi olan yağ inyeksiyası istifadə edərək nəhəng bir bədənə sahib olub.

Sosial mediada fenomen olan Seqato 60 santimetr qalınlıqdakı əzələləri ilə mübahisələrə səbəb olub. Yağ, alkoqol və ağrıkəsici kimi maddələrin qarışımından ibarət sintolun bədəndə ağır təxribata yol açdığı bilinir.

Mütəxəssislər bədənə sintol vurmanın sinir sisteminə zərər verə biləcəyi, infeksiyaya yol aça biləcəyi, yaralara və infarkta səbəb ola biləcəyini deyərək tez-tez xəbərdarlıq edir. Əzələləri böyük göstərən bu qarışım səbəbilə bir neçə insanın öldüyü də bildirilib.

Valdir Segato fotolarından şübhələnənlər üçün hesabındakı son paylaşımda “Fotoşop yoxdur” sözlərini yazıb.

Çox sayda istifadəçi Segatonu bu təhlükəli həvəsindən əl çəkməsi üçün xəbərdarlıq edir, bəziləri isə onların psixoloji müalicə almasının vacib olduğunu düşünür.

https://metbuat.az/news/1199046/normal-esyalardan-otel-hazirladilar.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.