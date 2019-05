UEFA finala gələn azarkeş sayını açıqladı

Avropa Liqasının dünən Bakıda keçirilən final oyununu stadiondan izləyən azarkeşlərin sayı açıqlanıb.



Metbuat.az-ın UEFA-nın rəsmi saytına istinadən yaydığı xəbərə görə, "Çelsi" - "Arsenal" matçının (4:1) oynanıldığı Bakı Olimpiya Stadionuna 51370 nəfər tamaşaçı toplaşıb. Bu, son 10 ildə Avroliqa finallarında azarkeş sayına görə ən yaxşı üçüncü göstəricidir. İlk iki yerdə isə müvafiq olaraq, ötən il Lionda keçirilən "Marsel" - "Atletiko" (0:3, 55768 tamaşaçı) və 2012-ci ildə Buxarestdə olan "Atletiko" - "Atletik" (3:0, 52347 tamaşaçı) finalları qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, BOS-un azarkeş tutumu 68700 nəfərdir.

