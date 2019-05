Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən təxribatı nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Aqil Akif oğlu şəhid olub.

1983-cü il təvəllüdlü Aqil Omarovun rütməsi mayordur. O, Qax rayonunun Lələpaşa kəndinə yaşayıb.



Şəhid Omarov evli idi, iki oğlu yadigar qalıb. Mərhumun cənazəsi sabah Lələpaşa kəndinə torpağa tapşırılacaq.



Metbuat.az şəhidimizin fotosunu təqdim edir:

