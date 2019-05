Qarabağ İcmasında həmsədrlərlə görüş keçirilib

Bu gün Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcmasının İdarə Heyətinin üzvləri ilə ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri Stefan Viskonti (Fransa), İqor Popov (Rusiya), Endrü Şofer (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşik arasında icmanın binasında görüş keçirilib.

İcmadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşdə icma üzvləri bildiriblər ki, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmalarının ləyaqətli şəkildə mövcudluğu və sülh şəraitində birgə yaşayışının təmin edilməsi Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin bərpası, işğalçı Ermənistan qüvvələrinin oradan çıxarılması və torpaqlarından qovulmuş azərbaycanlıların geri dönüşü ilə mümkündür.



Qeyd olunan şərtlər daxilində bölgədə dayanıqlı və ədalətli sülhün bərqərar ola biləcəyi icma üzvləri tərəfindən bəyan edilib.



İcma üzvləri həmsədrlərin regiona səfər etdikləri bir dövrdə qoşunların təmas xəttində Ermənistanın hərbi birləşmələri tərəfindən açılan atəşi nəticəsində hərbi qulluqçumuzun öldürülməsindən ciddi narahatlıqlarını ifadə ediblər. Bildirilib ki, bu Ermənistanın münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllində maraqlı olmadığını və hər vəclə danışıqları pozmağa çalışdığını göstərir.



Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması işğal altında olan ərazilərimizdə tarixi və mədəni irsimizin məhv edilməsi və dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlərin dərin narahatlığa səbəb olduğunu bildirməklə, bunun qəbuledilməz olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.