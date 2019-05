Ötən gün Bakıda keçirilən UEFA Avropa Liqasının qalibi olan "Çelsi" klubu Londona qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi "Facebook" səhifəsində məlumat verilib.



Qeyd edək ki, dünən Bakı Olimpiya Stadionunda UEFA Avropa Liqasının final görüşü keçirilib. "Çelsi" digər Londan təmsilçisi "Arsenal"ı 4:1 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub.

