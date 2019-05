Bir qədər əvvəl "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "28 may" stansiyasında intihara cəhd hadisəsi baş verib.



Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bir qadın özünü qatarın altına atıb.

Hadisə ilə bağlı metroya giriş 15-20 dəqiqəlik dayandırılıb.

“Bakı Metropoliteni”nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov faktı "Report"a təsdiq edib.

Onun sözlərinə görə, hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır və rəsmi məlumat veriləcək.

