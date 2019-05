Nazir “Breyn-rinq” intellektual bilik yarışının qalibləri ilə görüşüb - FOTOLAR

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev müxtəlif qurumların komandaları arasında keçirilən “Breyn-rinq” intellektual bilik yarışının qalibi olan, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) əməkdaşlarından ibarət komandanın üzvləri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışda 4 komanda finala vəsiqə qazanıb. Final mərhələsində yüksək bilik səviyyəsi, geniş dünyagörüşü və hazırcavablıqları ilə seçilən ƏƏSMN komandası sualları düzgün cavablandırmaqla 1-ci yeri qazanaraq yarışın qalibi olub.

S.Babayev zəngin biliyə və dünyagörüşə malik olmağın hər bir dövlət qulluqçusu üçün mühüm və təqdirəlayiq keyfiyyətlərdən olduğunu, yüksək intellekt səviyyəsinə malik əməkdaşların səmərəli fəaliyyətləri ilə də seçildiklərini qeyd edib.

Nazir komandanın üzvlərini - Elşad Əliyev (ƏƏSMN-nin sektor müdiri), Ozal Möhtəbərli (ƏƏSMN-nin sektor müdiri), Ruslan Mirzəliyev (ƏƏSMN tabeliyində DOST Agentliyinin şöbə müdiri), Fərid Mirzəyev (ƏƏSMN yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin məsləhətçisi) və Pərvinə Yusifovanı (Nizami rayon Məşğulluq Mərkəzinin sektor müdiri) bilik yarışında qazandıqları qələbə münasibəti ilə təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

