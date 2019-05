Bu gün səhər saatlarında Kabilin şərqində baş verən partlayışda azı 4 nəfər ölüb.

Bu barədə Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir.

"Khaama Press" agentliyinin məlumatına görə, partlayış ABŞ hərbçilərinin maşın karvanı yaxınlığında törədilib.

İlkin məlumatlara görə, partlayış nəticəsində 4 hərbçi yaralanıb.

Qeyd edilir ki, ölənlər mülki şəxslərdir.

Partlayışa görə məsuliyyəti "Taliban" qruplaşması üzərinə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.