Ekvadorda həbsxanaların birində iğtişaş baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, polis ölkənin qərbində Quayakil şəhərində həbsxanada baş vermiş toqquşmalarda 6 məhbusun ölməsi, 1 nəfərin yaralanması barədə xəbər verib.

Məlumata görə, iğtişaşa məhbusların yaxınları onları ziyarətə gələrkən baş verib.

Həbsxananın direktoru Alfredo Munos deyib ki,ölənlərin 5 nəfəri odlu silahdan açılan atəş nəticəsində dünyasını dəyişib.



