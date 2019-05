Prezidentin azarkeşlərlə daha bir maraqlı VİDEOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Londonun “Arsenal” və “Çelsi” komandaları arasında baş tutan final oyununa prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri də baxıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının azarkeşlərlə çəkilən daha bir maraqlı videosu yayılıb. Belə ki, prezident gənclərin əyləşdiyi tribunaya yaxınlaşıb, onlarla foto çəkdirib. Prezidentin bu jestinə cavab olaraq gənclər “Azərbaycan” sədaları səsləndiriblər.

Daha sonra İlham Əliyev tribunada əyləşən və onunla görüşmək istəyən azyaşlını salamlayıb./ Unikal.org

