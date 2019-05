Tünzalə Əliyevanın (Toppuş bacı) həyat yoldaşı Röyal xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artist üçün saçlarını qurban verib.

Metbuat.az bildirir ki, o, saçlarını keçəl edərək sosial şəbəkədə ürəkdağlayan sözlər yazıb:

“Bağışla ki, sənin üçün yalnız saçlarımı qurban verə bilirəm, həyatımı yox”- deyib.





