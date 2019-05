Mayın 31-də təkbətək görüş başa çatandan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Dudanın nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olub.

Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, prezidentlər görüşdə çıxış etdilər.

