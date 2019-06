Yuxudan ayılan qadın həyatının ŞOKunu yaşadı - DƏHŞƏT / VİDEO

Avstraliyanın Brisbane şəhərində yaşayan Sally Stend adlı qadının evinə gecə yatdığı zaman ilan girib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, gecə yarısı üzündə bir şey hiss edən qadın gözlərini açdıqda nəhəng bir pitonun üzünə doğru yaxınlaşdığını görüb. Atası ilə birlikdə yaşayan Stent onu qorxutmamaq məqsədilə sakit bir şəkildə otaqdan çıxıb və soyuqqanlılıqla vəziyəti atasına danışıb.

Atasını sakitləşdirdikdən sonra otağa girdikdə ilanın ortadan yoxa çıxdığını görüblər.

Daha sonra evə professional ilan mütəxəssisi çağırılıb və ilan gizləndiyi yerdən çıxarılıb. İlan mütəxəssisi ilanın ən son yediyi ovunu həzm etmək üçün təhlükəsiz bir yer axtararkən evə girmiş ola biləcəyini deyib.

Qadın həyatını soyuqqanlılığına borclu olduğunu deyib.

https://metbuat.az/news/1199265/bu-mezarliqda-oluler-defn-edilmek-evezine-sergilenir.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.