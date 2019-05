Bakıda mağazadan 2 min manatlıq üzük oğurlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Nəsimi RPİ 19-cu PŞ-nin əməkdaşları tərəfindən aprelin 17-də rayon ərazisindəki mağazaların birindən 2000 manat dəyərində qızıl üzük oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini N.Həsənova saxlanılıb.

