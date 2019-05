Məhəmməd Hadi küçəsində su sızması baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Məlumatda deyilir ki, Məhəmməd Hadi küçəsi 51 ünvanında (Ukrayna dairəsi yaxınlığı) yolun altından keçən 500 mm-lik su xəttində baş vermiş sızmanın aradan qaldırılması üçün “Azərsu” ASC tərəfindən qazıntı işləri aparılır.

Qazıntı-bərpa işlərinən sabaha qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

Sürücülərdən sözügedən ərazidə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarına və yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur.

