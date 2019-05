Amerikalı reper Kardi B 10 aylıq qızı Kultureyə 80 min dollar qiyməti olan zinət əşyası alıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, brillyant qaşlarla bəzədilmiş qızıl bilərziyin fotosunu İnstagram hesabından paylaşıb.

Müğənni bilərziyi qızının qoluna taxaraq paylaşdığı fotosu izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.

