Türk müğənnisi Hadisə ötən gün sosial mediada qadınları makiyajsız fotolarını paylaşmağa səsləmişdi.

Metbuat.azTürkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, müğənnilər Hatice, Göksəl, aktrisa Özge Özpirinççi və model Didem Soydan ona dəstək olmaq üçün paylaşım ediblər.

Bundan əlavə, Haticənin yüzlərlə fanatı da "kimə nə" haştağı ilə makiyajsız fotolarını paylaşıbar.

