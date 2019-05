Xalq artisti Məleykə Əsədovanın yeni fotosu yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, 53 yaşlı xalq artisti ideal bədən quruluşu ilə cavan qızlara meydan oxuyub.

Belə ki, aktrisa qısa, çəhrayı rəngli donda olan fotosunu İnstaqram səhifəsindən paylaşıb.



Aktrisanın fotosu izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.



Sözügedən görüntünü təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.