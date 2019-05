Türkiyəli müğənni Demet Akalın “Kanal D”də yayımlanan “İkinci sayfa” verilişində qonaq olub.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı qızı Hiraya hamilə olan zaman çətin anlar yaşadığını etiraf edib:

“Uşaqlardan nifrət edirdim. Beş aylıq hamilə olanda özümü bıçaqlamaq istəyirdim. Yaxşı hamiləlik keçirməmişəm. Ana olandan sonra qızımı heç kimə vermərəm dedim. Bütün analığı, atalığı yaşadım. Çox qeyri-adi duyğulardır”.

Qeyd edək ki, Demet Okan Kurt adlı iş adamı ilə evlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.