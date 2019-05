Müğənni Elnarə Xəlilova övladlarından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı “Ölkə.Az”a açıqlamasında bildirib ki, hələki 4 övladı var.

“Hamı elə bilir ki, beş uşağım var. Amma əslində, dörd uşaqdır. O qədər beş uşaq deyəcəklər ki, axırda beşinci də olacaq”.

Qeyd edək ki, Elnarə 2006-ci ildən hərbi jurnalist Rövşən Cahangirovla evlidir.

