Son qaş dəbinin yaradıcısı açıqladı: -Əslində hər şey...

Qaş dizaynı son bir neçə ildir ki, gözəllik modasının böyük bir hissəsini təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər kəs öz xəyal gücündən istifadə edərək qeyri-adi dizaynlar ortaya çıxarır. Qaş qələmi və “microblading” texnikaları ilə qaşları gurlaşdırma üsullarından başqa sosial mediada bir çox qaş forması da məşhur olub.

Bu məşhur trendlərdən biri də son bir neçə həftədir gözəllik bloqqerləri və yutuberlər tərəfindən tətbiq olunan “yarım ay” formasındakı qaş modelidir.

Görənlərin təəccübünə səbəb olan bu qaş forması ilk baxışda həqiqi görünür. Amma gördüyümüz görüntüdəki qaş makiyajdan başqa əslində fotoşop vasitəsilə belə görünür.

Yarım ay formasındakı qaş modelinin dəb olmasına səbəb olan şəxs isə Hayley Buidir. Hayleyin “İnstagram”da 557 min izləyicisi və öz adında “Hayley kosmetik” deyilən bir firması var.

https://metbuat.az/news/1199265/bu-mezarliqda-oluler-defn-edilmek-evezine-sergilenir.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.