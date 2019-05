73 yaşlı qadın intihara etmək istədi - Özünü yandıraraq

Saatlı rayonunda 73 yaşlı qadın intihara cəhd edib.

Metbuat.az “Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Dədə Qorqud kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, U.M. üzərinə benzin töküb və özünü yandıraraq intihara cəhd edib. Yaxınları tərəfindən hadisəyə müdaxilə edilib, yanğın söndürülüb. Müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alan qadın Saatlı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Ona xəstəxanada ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra vəziyyəti ağır olduğundan Bakıdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib.

Hadisənin səbəbi hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

