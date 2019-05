Mədəsindən çıxanlar həkimləri şok etdi FOTOLAR

Hindistanda adı açıqlanmayan 35 yaşlı adam şiddətli qarın ağrısı şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, rentgen filmi çəkən həkimlər gözlərinə inana bilməyib. Adamın mədəsindən vintaçan, çəngəl, qaşıq, diş fırçası kimi əşyalar çıxıb.

Həkimlərin təcili əməliyyat etdiyi adamın mədəsinin deşildiyi müəyyən olunub.

Psixoloji xəstəliyi olan adamın bərk cisimləri yemə vərdişi olduğu bildirilib.

