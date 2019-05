ARB TV-nin "Səhər-Səhər" verilişinin növbəti qonağı gənc ifaçı Kərim Abbasov olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni sənətdən getmək istəyini dilə gətirib:

"Məndən olsa sənəti tərk edib, çıxıb gedərəm. Sadəcə başqa işim yoxdur. Fikirləşirəm, nə iş görə bilərəm, nə edə bilərəm? Bu sənət mənə heçnə gətirmədi".

