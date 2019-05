Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı keçirilib.

Metbuat.az Ria Novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitriy Peskov məlumat verib. O bildirib ki, toplantı zamanı Suriyanın İdlib bölgəsindəki son vəziyyət müzakirə olunub.

Bundan əlavə, Putin Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçirilən Avrasiya İqtisadi Şurasının nəticələri və ikili görüşlərin detalları barədə məlumat verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

