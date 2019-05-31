"Liverpul"un final üçün heyəti açıqlandı

Sabah Çempionlar Liqasının final oyununda "Tottenhem"lə qarşılaşacaq "Liverpul"un heyəti açıqlanıb.
Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Yurgen Klopp zədəli Nabi Keytanın adını 23-lüyə daxil etməyib.
Qapıçılar: Alisson Beker, Simon Minyole, Kyuvin Kelleher
Müdafiəçilər: Trent Aleksander-Arnold, Co Qomes, Deyan Lovren, Joel Matip, Alberto Moreno, Endryu Robertson, Vircil va Deyk
Yarımmüdafiəçilər: Fabinyo, Cordan Henderson, Adam Lallana, Ceyms Milner, Aleks-Oksleyd Çamberlayn, Xerdan Şakiri, Corcino Veynaldum
Hücumçular: Roberto Firmino, Rian Bryuster, Sadio Mane, Divok Origi, Məhəmməd Salah, Daniel Starric.
Qeyd edək ki, final matçı Bakı vaxtı ilə 23:00-da start götürəcək. / Qol.az