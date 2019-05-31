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"Liverpul"un final üçün heyəti açıqlandı

"Liverpul"un final üçün heyəti açıqlandı
19:48 31 May 2019
56 İdman
Sübhan Sadıqov
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Sabah Çempionlar Liqasının final oyununda "Tottenhem"lə qarşılaşacaq "Liverpul"un heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Yurgen Klopp zədəli Nabi Keytanın adını 23-lüyə daxil etməyib.

Qapıçılar: Alisson Beker, Simon Minyole, Kyuvin Kelleher

Müdafiəçilər: Trent Aleksander-Arnold, Co Qomes, Deyan Lovren, Joel Matip, Alberto Moreno, Endryu Robertson, Vircil va Deyk

Yarımmüdafiəçilər: Fabinyo, Cordan Henderson, Adam Lallana, Ceyms Milner, Aleks-Oksleyd Çamberlayn, Xerdan Şakiri, Corcino Veynaldum

Hücumçular: Roberto Firmino, Rian Bryuster, Sadio Mane, Divok Origi, Məhəmməd Salah, Daniel Starric.

Qeyd edək ki, final matçı Bakı vaxtı ilə 23:00-da start götürəcək. / Qol.az

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metbuat.az

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