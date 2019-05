DƏHŞƏT: 6 saat dayanmadan PUBG oynadı - Başına elə hadisə gəldi ki...

Son aylarda böyüq kütlə tərəfindən oynanılan “PUBG” oyunu bədbəxt hadisəyə səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Hindistanda 6 saat dayanmadan “PUBG” oynayan uşaq həyatını itirib. Uşaq xəstəxanaya çatdırılsa da, onu həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Həkimlərin sözlərinə görə, hindistanlı ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Hindistanın bəzi əyalətlərində “PUBG” oynamaq qadağan edilib. Buna səbəb gənclərin əksəriyyətinin bu oyunu oynamasıdır. İş yerlərində işçilərin əksəriyyətinin bu oyunla məşğul olması şirkət rəhbərlərinin etirazına səbəb olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

