5 il saqqalını qırxmadı - Həyatı dəyişdi / FOTOLAR

ABŞ-da yaşayan 32 yaşlı Lens Aotun adlı şəxs maraqlı davranışı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, o, 5 il saqqalını qırxmayıb. Amerikalı bildirib ki, o falçılar bayramında iştirak edəndən sonra belə qərar verib. Bayramdakı qonaqların suni saqqalları gəncin diqqətini cəlb edib.

Həmin gündən sonra o saqqalını qırxmayıb. Uzun saqqal onu həm də məşhur edib. Yerli mətbuat Lensdən müsahibələr alıb. O bildirib ki, hələlik saqqalını qırxmaq niyyətində deyil. Ameriklı adını “Ginnesin Rekordlar Kitabı”na yazdırmaq niyyətindədir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

