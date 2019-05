Kim Çen In ABŞ üzrə xüsusi nümayəndəni edam etdirib? - Vaşinqtondan açıqlama

Vaşinqton Şimali Koreyanın ABŞ üzrə xüsusi nümayəndəsi Kim Xyok Çxolun və daha 4 diplomatın edamı barədə məlumatı araşdırır.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Berlində səfərdə olan ABŞ-ın dövlət katibi Maykl Pompeo deyib. “Biz bu informasiyanı yoxlamaq üçün mümkün olan hər şeyi edirik” - deyə o bildirib.

Xatırladaq ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen Inın ABŞ-la müzakirələr aparan heyət üzvlərini edam etdirdiyi barədə məlumat yayılıb.

İddialara görə, onlar ABŞ-Şimali Koreya sammitinin uğursuz başa çatmasında, amerikalı rəsmilərin niyyətlərini lazımi qədər anlamamaqda, müzakirələrin detallarına dair düzgün hesabat hazırlamamaqda ittiham edilib. Cənubi Koreya mənbələri isə iddia edir ki, əslində onlar Vaşinqtona cəsusluq etməkdə şübhəli bilindiyi üçün edam ediliblər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

